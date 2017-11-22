Квитова сыграет на турнире в Сиднее в январе 2018 года

Чешская теннисистка Петра Квитова подтвердила своё участие в турнире в Сиднее, который пройдёт в январе 2018 года, сообщает официальный сайт тура. Уроженка Биловца побеждала на этих соревнованиях в 2015 году.

Ранее стало известно, что в Сиднее сыграют победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года Елена Остапенко из Латвии, американка Винус Уильямс, британка Йоханна Конта и чемпионка US Open 2017 американка Слоан Стивенс.

Конта является действующей победительницей этих соревнований. В финале она обыграла представительницу Польши Агнешку Радваньскую со счётом 6:4, 6:2.