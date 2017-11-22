Герцогиня Кентская: Уимблдон без Новотны уже не будет прежним

Екатерина, герцогиня Кентская, выразила свои соболезнования по поводу кончины чемпионки Уимблдона 1998 года Яны Новотны. 12-кратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде и четырёхкратная в миксте скончалась в возрасте 49 лет от рака.

«Яна Новотна была смелой, мужественной милой леди с чудесным чувством юмора. Мне очень горько слышать новость о её смерти. Я сопереживаю её семье. Уимблдон без неё уже не будет прежним», — говорится в заявлении, опубликованном в «твиттере» королевской семьи.