Квитова: в Сиднее будут игроки топ-класса, это отличная проверка перед AO

Чешская теннисистка Петра Квитова поделилась ожиданиями от турнира в Сиднее, который пройдёт в январе 2018 года.

«С нетерпением жду возвращения в Сидней в январе, в частности потому, что не смогла выступить там в этом году. Это прекрасный город, и местный турнир привлёк игроков топ-класса, так что проверка перед Australian Open будет отличной.

Я знаю, что в первой половине сезоне мне не нужно защищать очки, так что рассматриваю 2018 год как свежий старт и возможность начать вторую карьеру, если можно так сказать. Условия в Австралии всегда великолепные. Они подходят моей игре. Надеюсь, я смогу показать свой лучший теннис в начале сезона», — цитирует Квитову официальный сайт тура.