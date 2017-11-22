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Ватутин вышел во второй круг челленджера в Хуахине, где сыграет с Робером

Теннис

Российский теннисист Алексей Ватутин пробился во второй круг турнира серии «челленджер» в Хуахине, в трёх партиях обыграв представителя Японии Ясутаку Утияму со счётом 6:3, 6:7 (2:7), 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 15 минут. Алексей трижды подал навылет, совершил 8 двойных ошибок и реализовал 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 9 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Ватутин поспорит с представителем Франции Стефаном Робером (Q).

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