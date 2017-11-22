Мойя: Надаль не думает о преимуществе в 1040 очков над Федерером

Экс-первая ракетка мира Карлос Мойя, тренер Рафаэля Надаля, выразил уверенность, что следующий сезон с возвращением британца Энди Маррея и серба Новака Джоковича будет увлекательным, и оценил перевес подопечного над швейцарцем Роджером Федерером в рейтинге ATP.

«Никогда не знаешь, как всё пройдёт. Но уверен, что Энди и Новаку после возвращения будет нелегко. Для тенниса и болельщиков очень хорошо, что они возвращаются. Чем больше игроков, имеющих шансы побеждать на крупнейших турнирах, чем лучше. Это будет увлекательный сезон. Надаль будет к нему готов.

Сейчас мы хотим отдохнуть, перезарядить батарейки после долгого, тяжёлого, невероятного года. Рафа не думает об отрыве от Федерера в 1040 очков.

Победа Гоффена над Роджером в Лондоне стала сюрпризом. Давид впервые обыграл его. Ему стоит отдать должное за победы над Рафой и Федерером на одном турнире», — цитирует Мойю Tennis World USA.