Ноа: теннисисты сборной Франции хотят вписать свои имена в историю

Капитан сборной Франции Янник Ноа рассказал о настрое на финал Кубка Дэвиса с командой Бельгии, который пройдёт в предстоящий уик-энд в Лилле.

«Я хочу помочь команде завоевать титул. Мы хотим вписать свои имена в историю. Сборная Франции выигрывала Кубок Дэвиса, но это было давно. Теперь мы хотим сделать это в новом составе. Мы ведём подготовку к финалу уже две недели, хотя мысленно готовились к нему несколько месяцев. Конечно, это очень важный момент для нас. Я доволен проделанной работой», — цитирует Ноа Tennis World USA.