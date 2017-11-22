С. Уильямс: дочь, умоляю тебя, просто продолжай играть, несмотря ни на что

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс обратилась к своей дочери Алексис Олимпии и призвала её никогда не бросать игру.

«Девочка моя, я не буду против, если ты будешь плохо играть в теннис. Я не буду против, если ты вообще решишь не брать ракетку в руки. Но я умоляю тебя, в этой игре жизни просто продолжай играть, несмотря ни на что. Спорт научит тебя быть сильной, как научил меня.

Ты откроешь для себя мощь и грацию своего тела. Ты научишься двигаться и заставлять двигаться других. Благодаря спорту ты поймёшь силу сотрудничества и дружбы. Ты найдёшь своих коллег. Иногда ты будешь добиваться цели, иногда нет. Но эти цели вы будете достигать вместе. Ты найдёшь мужество не сдаваться, продолжать упорно работать, громче заявлять о себе в игре.

Просто продолжай играть, дочь. Есть так много причин бросить, но ещё больше причин продолжать играть. Если даже ты не станешь профессиональной спортсменкой, спорт многому тебя научит. Играй», — написала Серена в своём «инстаграме».