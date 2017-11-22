Веснина и Касаткина откроют сезон на турнире в Брисбене

Стал известен состав участников мужского и женского турниров в Брисбене, который пройдёт с 31 декабря 2017 года по 7 января 2018 года.

Ранее стало известно, что в заявку вошли британец Энди Маррей, испанец Рафаэль Надаль, канадец Милош Раонич, австралиец Ник Кирьос, болгарин Григор Димитров и японец Кей Нисикори.

В заявке также, в частности, значатся Жиль Мюллер (Люксембург), Диего Шварцман (Аргентина), Александр Долгополов (Украина), Миша Зверев (Германия), Денис Шаповалов (Канада).

Ранее сообщалось, что в женском турнире сыграют двукратная победительница турниров «Большого шлема» испанка Гарбинье Мугуруса, представительница Чехии Каролина Плишкова, чемпионка US Open американка Слоан Стивенс и австралийка Эшли Барти.

В список игроков также вошли: украинка Элина Свитолина, француженка Каролин Гарсия, британка Йоханна Конта, россиянки Елена Веснина и Дарья Касаткина, сообщает пресс-служба соревнований.