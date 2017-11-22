Вандевей: наверное, я пропустила голосование игроков по изменениям в правилах

Американская теннисистка Коко Вандевей призналась, что не все новшества в правилах, которые утвердил Совет турниров серии «Большого шлема», ей по душе.

«Наверное, я пропустила голосование игроков по изменениям в правилах. Очередной пример того, как игрокам на дают права голоса. Я не против 16 сеяных на турнирах «Большого шлема» и решения по игрокам, которые снимаются с матчей, но я не в восторге от использования системы электронного отсчёта времени до и после разминки», — написала Вандевей в своём «твиттере».