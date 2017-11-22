Кудерметова проиграла на старте турнира в Мумбаи

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться во второй круг турнира в Мумбаи, в двух партиях проиграв представительнице Индии Анките Райне (WC) со счётом 6:7 (2:7), 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут. Вероника совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в Мумбаи хозяйка кортов поспорит с представительницей Таиланда Пиангтарн Плипыч. Турнир завершится 26 ноября.