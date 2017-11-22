Российский теннисист Евгений Донской стал отцом. Его жена Анна родила сына. 27-летний Донской занимает 72-ю строчку в рейтинге ATP.

«Сегодня, 22 ноября, во всём мире отмечается День сыновей, или День сына. А мы в свою очередь поздравляем Аню и Женю с рождением сына Тимофея! Это событие случилось в понедельник, 20 ноября. Здоровья мамочке и малышу!» — говорится в сообщении на странице болельщиков Евгения Донского в соцсети «ВКонтакте».

Лучшим результатом Евгения на турнирах «Большого шлема» является выход в третий круг Australian Open и US Open 2013 года.