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Ивахненко проиграла Викмайер во втором круге турнира в Мумбаи

Теннис

Российская теннисистка Валентина Ивахненко не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Мумбаи, в двух партиях проиграв представительнице Бельгии Янине Викмайер (3) со счётом 1:6, 4:6. Продолжительность поединка составила 1 час 16 минут. Валентина 1 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и не взяла ни одного гейма на подаче соперницы. На счету Янины 3 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Викмайер поспорит с победительницей матча Сабина Шарипова (Узбекистан) — Фанни Столлар (Венгрия).

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