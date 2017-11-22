Азаренко: с нетерпением жду возможности выйти на корт в Окленде

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко сообщила, что с нетерпением ждёт начала следующего сезона. В январе бывшая первая ракетка мира сыграет на турнире в Окленде.



«Я очень рада, что сезон 2018 года начну в Окленде. Я уже выступала там несколько лет назад и с нетерпением жду своего возвращения и возможность вновь получить опыт выступления в Окленде. Я очень жду начало года в Новой Зеландии. Это прекрасная страна и замечательный турнир. Я хочу использовать эти соревнования в качестве подготовки к Australian Open.



С нетерпением жду возможности выйти на корт. Хочу, чтобы это случилось как можно скорее. Спасибо всем моим болельщикам. Жду встречи с вами в Новой Зеландии в январе 2018 года", — сказала Азаренко в своём видеообращении.