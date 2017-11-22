Штепанек будет тренировать Джоковича

Чех Радек Штепанек, бывший восьмой ракеткой мира в одиночном разряде, который на прошлой неделе объявил о завершении карьеры, будет вторым тренером серба Новака Джоковича. Idnes.cz сообщает, что официально о начале их сотрудничества будет объявлено в ближайшие дни.



В туре Джокович и Штепанек встречались 14 раз. Последнюю победу над Радеком Новак одержал в начале этого года, в четвертьфинале турнира в Дохе, а самым запоминающимся был матч во втором круге US Open 2007, который серб выиграл со счётом 6:7, 7:6, 5:7, 7:5, 7:6.



Андре Агасси, помогавший Джоковичу на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне, остаётся в команде серба в качестве основного тренера.