Димитров — первый непобеждённый чемпион-дебютант Итогового турнира с 1978 года

На итоговом чемпионате ATP в Лондоне, завершившемся в воскресенье, 19 ноября, было установлено несколько рекордов за время существования турнира в нынешнем положении, когда он завершает сезон и даёт рейтинговые очки, то есть с 1990 года.



Так, болгарин Григор Димитров стал первым чемпионом-дебютантом, не проигравшим на турнире ни одного матча. До него это удавалось американцу Джону Макинрою, но в 1978 году. Кроме того 31 гейм — второй результат для трёхсетовых финалов после того же 1978-го, когда было сыграно 34 гейма. Правда, финал долго разыгрывался из пяти партий.



11 трёхсетовых матчей из 15 — наибольший показатель после одного из первых розыгрышей турнира в 1971 году, когда их было 12. При этом тогда поединков было больше, поскольку все участники находились в одной группе и играли каждый с каждым.



Отметим также, что за восемь игровых дней турнир посетили 253 642 болельщика. В шесть из восьми дней был аншлаг. Кроме того на протяжении всех девяти лет проведения соревнований в Лондоне общее число зрителей превышает четверть миллиона.