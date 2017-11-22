Гахов проиграл на старте челленджера в Италии

Россиянин Иван Гахов в первом круге турнира серии «челленджер» в Андрии (Италия) с призовым фондом 43 тыс. евро уступил местному победителю квалификации Джанлуке ди Николе со счётом 4:6, 7:5, 4:6. Продолжительность поединка составила 1 час 58 минут. 21-летний москвич, занимающий 316-е место в рейтинге АТР, исполнил 11 эйсов, допустил 4 двойные ошибки, отыграл 11 брейк-пойнтов из 14, сделав 2 брейка.

Следующим оппонентом ди Николы станет хорват Виктор Галович (6), одолевший на старте соревнований Энрико Далла Валле из Италии (WC).