Феррер: надеюсь, сезон 2018 года не станет для меня последним

Испанец Давид Феррер, занимающий 37-е место в рейтинге АТР, заявил, что не задумывается о скором завершении карьеры.

«Цель на следующий год — не ставить цель, а двигаться от недели к неделе, постоянно прогрессируя и оставаясь здоровым. Будет ли он последним для меня? Нет, очень надеюсь, что это не так.

2017 год разделяю на два отрезка: до турнира в Майами и после. Очевидно, я начал год не так, как хотел, но затем хорошо провёл лето, выиграв титул в Бостаде и дойдя до полуфинала «Мастерса» в Цинциннати. Это мой худший сезон с точки зрения рейтинга, но я по-прежнему в топ-40. Надеюсь хорошо поработать в межсезонье и подойти к следующему сезону в хорошем состоянии", — приводит слова Феррера EFE.