Россе: Федерер приехал в Лондон «выгоревшим» психологически

Известный швейцарский теннисист Марк Россе, бывший девятой ракеткой мира, оценил выступление Роджера Федерера на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне.



«Думаю, Роджер приехал на Итоговый чемпионат сильно уставшим психологически. В его случае нужно брать в расчёт не только этот сезон, но и всё время после Уимблдона — 2016, когда он травмировался.



Ему удалось восстановиться и выиграть два турнира „Большого шлема“. Результат в Лондоне, конечно, расстроил его. Он понимал, что было бы здорово победить на Итоговом турнире, но приехал сюда „выгоревшим“, — цитирует Россе Tennis World USA.