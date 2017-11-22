Ван Херк: слышал, Ноа получает 150 тысяч евро за матч. Мне платят в разы меньше

Капитан сборной Бельгии в Кубке Дэвиса Йохан ван Херк рассказал о разнице между своей командой и сборной Франции, с которой Бельгия сыграет в финале 24 — 26 ноября.



«Можно смеяться над этим, но в Бельгии Кубок Дэвиса существует только в те недели, когда мы играем. У меня даже контракта нет. Мне платят только за те недели, когда идут матчи. С цифрами в сборной Франции это несопоставимо. Слышал, Янник Ноа получает 150 тысяч евро за каждую стадию. Мне не платят и десятой доли этих денег. В Бельгии мы играем в первую очередь за честь флага.



У нас настоящая команда, мы здорово ладим друг с другом. Все, включая меня, пытаются создавать максимально профессиональную атмосферу. У нас нет такого уровня, как у Франции, Австралии или других сборных, но есть теннисисты, знающие, как играть в Кубке Дэвиса, и это главное.



Давление в финале будет оказываться на французов. Нам терять нечего», — приводит слова ван Херка L'Equipe.