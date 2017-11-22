Россе: Звереву нужно работать над форхендом, Тиму — не играть 26 турниров в год

Бывший швейцарский теннисист Марк Россе высказался по поводу потенциала Зверева и Тима, а также выступлений Димитрова и Гоффена на Итоговом турнире в Лондоне.



«Среди всех участников меня больше всех удивил Димитров. Глядя на него, можно было подумать, что сейчас начало сезона, а не концовка.



Гоффен провёл великолепный матч против Роджера и удивил меня. Я считал, что для выхода на новый уровень ему необходимо больше работать над верхней половиной тела, нарастить мускулы, но он сыграл феноменально, и это здорово.



У кого самый большой потенциал? У Александра Зверева. Но ему нужно много работать над ударом с форхенда, он слишком поздно встречает мяч. Кроме того, необходимо прибавлять и в физическом аспекте. Может серьёзно добавить и Доминик Тим, но только в случае если не будет играть по 26 турниров в год», — приводит слова Россе Tennis World USA.