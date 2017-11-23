Робсон: рада уже тому, что провела сезон без травм

Некогда главная надежда теннисной Великобритании Лора Робсон, которую на протяжении последних лет мучили травмы, подвела краткий итог своим выступлениям в сезоне — 2017. В последнем матче года Робсон проиграла в Мумбаи бельгийке Янине Викмайер.



«Рада уже тому, что провела сезон без травм, не чувствуя боли в теле. Это, безусловно, позитивный момент. Сейчас буду тренироваться на протяжении нескольких недель, а потом начну следующий год с чистого листа», — сказала Робсон в интервью Tennis World USA.