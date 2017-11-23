Новый корт на «Ролан Гаррос» назовут именем прошедшей войну теннисистки Матьё

Новый корт «Ролан Гаррос», строящийся в рамках реконструкции комплекса, будет назван в честь французской теннисистки Симоны Матьё, выступавшей в 1920-е — 1940-е годы. Об этом сообщает официальный сайт турнира.



Симона 13 раз побеждала на соревнованиях, позднее ставших турнирами «Большого шлема» — дважды в одиночном разряде, дважды в миксте и 9 раз в женском парном. В 1938-м она выиграла в Париже во всех трёх категориях. Кроме неё, это удавалось лишь Сюзанн Ленглен, Морин Коннолли и Маргарет Смит-Корт.



Во время Второй мировой войны Матьё пошла в женский добровольческий корпус, дослужившись до звания капитана. После войны она продолжила играть в теннис, завершив карьеру в 1947 году. Матьё является членом Международного зала теннисной славы.



Корт, который будет носить её имя. должен быть открыт уже к ближайшему «Ролан Гаррос».