Родина и Дьяченко вышли в четвертьфинал турнира в Гонолулу

Российские теннисистки Евгения Родина (3) и Виталия Дьяченко вышли в четвертьфинал турнира в Гонолулу. Во втором круге Евгения в двух партиях обыграла голландку Лесли Керкхове со счётом 6:3, 7:6 (7:4). Продолжительность встречи составила 1 час 26 минут.

Дьяченко одолела представительницу США Джаклин Како со счётом 6:2, 4:6, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 57 минут.

За выход в полуфинал соревнований Родина поспорит с американкой Джулией Боузрап, а Дьяченко — с представительницей Китая Чжан Шуай (1).