WTA: матч Халеп со Свитолиной на «РГ» — 3-й в списке лучших игр сезона на ТБШ

Официальный сайт WTA продолжает подводить итоги сезона. На этой неделе будут определены лучшие матчи сезона на турнирах «Большого шлема». Третье место занял поединок румынки Симоны Халеп с украинкой Элиной Свитолиной в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. В той встрече уроженка Констанцы одержала победу со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 6:0. В итоге Симона дошла до финала, где проиграла Елене Остапенко из Латвии — 6:4, 4:6, 3:6.



В рейтинге WTA Халеп занимает первую строчку, Свитолина — шестую.

Матч, занявший второе место, будет представлен 24 ноября.