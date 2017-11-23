Кис провела благотворительное мероприятие в Иллинойсе

Американская теннисистка Мэдисон Кис организовала трёхдневное благотворительное мероприятие в Иллинойсе для сбора средства в фонд FearlesslyGIRL USA, сообщает официальный сайт тура. Участие в проекте приняли 250 девушек, а трансляции были проведены в 22 школах Северной Америки. Фонд призывает девушек открыто заявлять о случаях нарушения их прав, домогательства и издевательств, чтобы вместе бороться с этими проблемами.

Кис, являющаяся послом фонда, рассказала участницам мероприятия о важности сохранения веры в свои силы и необходимости бороться за свои права.

«Мы там боимся остаться одни, что скорее ничего не скажем и смиримся с притеснениями, вместо того чтобы сказать, что это неправильно. Это нужно изменить», — сказала Кис.