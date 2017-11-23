Мугуруса: каждый день тренируюсь с мыслями о том, чтобы вновь стать первой

Испанка Гарбинье Мугуруса призналась, что хотела бы вновь возглавить рейтинг WTA. 2017 год в ранге первой ракетки мира завершит румынка Симона Халеп.

«Многие теннисистки могут возглавить рейтинг сейчас. Раньше доминировали сёстры Уильямс, а теперь на лидерство претендуют игроков шесть. Важна стабильность, но для меня важнее даже не она, а агрессивность и оправданный риск. Но мне нужно прибавлять и в стабильности. На таком уровне всё решают детали: нужно быть немного быстрее, улучшать удар с лёта, подачу, которая так сильна у сестёр Уильямс. Я каждый день тренируюсь с мыслями о том, чтобы вновь стать первой ракеткой мира», — цитирует вторую ракетку мира Cadena Ser.