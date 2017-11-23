Бывший тренер Шараповой Джойс, вероятно, станет наставником Конты

Тренер белорусской теннисистки Виктории Азаренко Майкл Джойс, на протяжении шести лет работавший с россиянкой Марией Шараповой, близок к началу сотрудничества с британкой Йоханной Контой, сообщает BBC. Девятая ракетка мира вела переговоры со специалистом на Уимблдоне.

В 2017 году Конту тренировал бельгиец Вима Фиссетта. Она дошла до полуфинала Уимблдона и выиграла турниры в Майами и Сиднее. Стороны расстались после того, как Йоханна, потерпев пять поражений кряду, потеряла шансы на выход на Итоговый чемпионат WTA.

Джойс работал с Шараповой с 2005 по 2011 год. В этот период Мария выиграла US Open и Australian Open и стала первой ракеткой мира. Затем Майкл сотрудничал с американкой Джессикой Пегулой.