Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Бывший тренер Шараповой Джойс, вероятно, станет наставником Конты

Теннис

Тренер белорусской теннисистки Виктории Азаренко Майкл Джойс, на протяжении шести лет работавший с россиянкой Марией Шараповой, близок к началу сотрудничества с британкой Йоханной Контой, сообщает BBC. Девятая ракетка мира вела переговоры со специалистом на Уимблдоне.

В 2017 году Конту тренировал бельгиец Вима Фиссетта. Она дошла до полуфинала Уимблдона и выиграла турниры в Майами и Сиднее. Стороны расстались после того, как Йоханна, потерпев пять поражений кряду, потеряла шансы на выход на Итоговый чемпионат WTA.

Джойс работал с Шараповой с 2005 по 2011 год. В этот период Мария выиграла US Open и Australian Open и стала первой ракеткой мира. Затем Майкл сотрудничал с американкой Джессикой Пегулой.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент