Ватутин обыграл Робера во втором круге челленджера в Хуахине

Российский теннисист Алексей Ватутин вышел в четвертьфинал турнира серии «челленджер» в Хуахине, в двух партиях обыграв представителя Франции Стефана Робера (Q) со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность поединка составила 56 минут. Алексей 1 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 8 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований Ватутин поспорит с победителем австралийского противостояния Джон Миллман (8) —Макс Пёрселл.