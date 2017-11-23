Барти: по силам ли мне войти в топ-10? Конечно, почему нет?

17-я ракетка мира австралийка Эшли Барти выразила уверенность, что ей по силам войти в топ-10, а также рассказала об игре, которая стала поворотным моментом сезона.

«По силам ли мне войти в топ-10? Конечно, почему нет? Нужно просто делать то же самое. Если мы всё сделаем правильно, результаты придут. Приятно знать, что я комфортно себя чувствую на корте в матче с любой соперницей. Если я демонстрирую свой лучший теннис, то способна на многое.

Ключевой стала победа над Мугурусой в Бирмингеме. На том турнире я в каждом матче играла в свой лучший теннис. Я стабильно действовала в матчах с лучшими теннисистками мира. Это придало мне заряд уверенности", — цитирует Барти Tennis World USA.