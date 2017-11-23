Футбольная сборная Германии поздравила в «Твиттере» Иванович и Швайнштайгера

Сборная Германии по футболу в своём официальном «твиттере» поздравила бывшего полузащитника национальной команды Бастиана Швайнштайгера и его супругу, экс-теннисистку сербку Ану Иванович со скорым пополнением в семье.

«Поздравляем, Басти и Ана! Увидим ли мы Швайнштайгера на чемпионата мира по футболу 2038 года?» — говорится в сообщении.

За свою карьеру бывшая первая ракетка мира Иванович выиграла 15 турниров WTA в одиночном разряде. Швайнштайгер — чемпион мира 2014 года. Их свадьба состоялась 12 июля 2016 года.