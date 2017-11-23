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Немецкий портал запустил опрос о будущем ребёнка Иванович и Швайнштайгера

Теннис

23 ноября сербская теннисистка Ана Иванович официально подтвердила, что ждёт ребёнка. Её супругом является чемпион мира 2014 года по футболу немец Бастиан Швайнштайгер. «Твиттер» спортивной редакции Deutsche Welle запустил опрос, в котором интересуется у читателей, кем в будущем станет ребёнок знаменитых спортсменов: богом футбола, теннисной суперзвездой или же объединит в себе сверхчеловеческие способности в обоих видах спорта.

Проголосовать можно в «твиттере» DW Sports. Опрос продлится ещё пять часов.

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