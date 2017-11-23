Надаль первым подтвердил своё участие в турнире в Барселоне

Лидер рейтинга ATP испанский теннисист Рафаэль Надаль стал первым теннисистом, подтвердившим своё участие в турнире в Барселоне, который пройдёт с 21 по 29 апреля. В апреле 2017 года уроженец Манакора победил на этих соревнованиях 10 раз, в двух сетах финального матча взяв верх над австрийцем Домиником Тимом со счётом 6:4, 6:1.

Ранее Надаль завоёвывал титулы в Барселоне в 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2016 годах. В 2017 году Рафаэль также победил на «Ролан Гаррос», US Open и завоевал титулы на Монте-Карло, Мадриде и Пекине.