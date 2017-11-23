WTA: матч Мугурусы с Кербер на Уимблдоне — 2-й в списке лучших игр сезона на ТБШ

Официальный сайт WTA продолжает подводить итоги сезона. На этой неделе будут определены лучшие матчи сезона на турнирах «Большого шлема». Второе место занял поединок испанки Гарбинье Мугурусы с представительницей Германии Анжеликой Кербер в четвёртом круге Уимблдона. В той встрече уроженка Каракаса одержала победу со счётом 4:6, 6:4, 6:4. В итоге Мугуруса стала чемпионкой Уимблдона-2017.

В рейтинге WTA Мугуруса занимает вторую строчку, Кербер — 21-ю.

Матч, занявший первое место, будет представлен 24 ноября.