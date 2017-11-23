Гаврилова: думаю, Барти выиграет медаль Ньюкомба

Австралийка Дарья Гаврилова назвала Эшли Барти главным претендентом на получение медали Ньюкомба, которая ежегодно присуждается австралийским игрокам, добившимся выдающихся достижений в теннисе на всех уровнях. На престижную награду также номинированы Джон Пирс, Ник Кирьос и Джордан Томпсон. Победитель будет назван на торжественной церемонии, которая состоится 27 ноября.

«Думаю, Эшли выиграет. Она провела великолепный год, я ею горжусь. Она демонстрировала очень хороший теннис с начала года, когда мы выступали в Кубке Федерации. Тогда я подумала, что она наделает немало шума, но не ожидала, что она завершит год в ранге первой ракетки Австралии.

Здорово, что меня номинировали второй год подряд. Я всех поставила в известность об этом событии в соцсетях. Надеюсь, мои тренировки дадут результат. Сейчас я сосредоточена на наборе формы и не так много играю в теннис. Но мне было приятно вернуться на корт и провести тренировку», — цитирует Гаврилову The Sydney Morning Herald.