Цонга: если понадобится, я готов сыграть три дня подряд в финале Кубка Дэвиса

Француз Жо-Вильфрид Цонга рассказал о своём состоянии в преддверии финала Мировой группы Кубка Дэвиса, в котором его команда с 24 по 26 ноября в Лилле сыграет с бельгийцами.

«Если понадобится, чтобы я играл в течение трёх дней кряду, я готов к этому. Я предельно мотивирован, хорошо подготовлен физически и морально. Я чувствую себя хорошо и полностью готов к борьбе», — приводит слова Цонга официальный сайт Кубка Дэвиса.

В первый день матча, 24 ноября, Цонга сыграет со Стивом Дарси, а его соотечественник Люка Пуи встретится с Давидом Гоффеном.