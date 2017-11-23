Карловский проиграл Башичу во втором круге челленджера в Андрии

Россиянин Евгений Карловский во втором круге турнира серии «челленджер» с призовым фондом 43 тыс. евро в Андрии (Италия) уступил боснийцу Мирзе Башичу (3) со счётом 6:7 (5:7), 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. 23-летний москвич, занимающий 349-е место в рейтинге АТР, исполнил 10 эйсов, допустил 1 двойную ошибку, не создал ни одного брейк-пойнта и проиграл 3 гейма на своей подаче.

В четвертьфинале Башич, который располагается на 149-й позиции в мужской табели о рангах, сыграет либо с хорватом Виктором Галовичем (6), либо с итальянцем Джанлукой ди Николой (Q).