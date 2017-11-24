Норман: Вавринка точно был бы первой ракеткой мира, играй он в другую эпоху

Магнус Норман, экс-тренер швейцарца Станисласа Вавринки, рассказал о причинах прекращения сотрудничества, а также оценил потенциал своего бывшего подопечного.

«Мы расстались по обоюдному согласию. У меня две шестилетние дочки-близняшки. Я был по 30 недель в году далеко от дома. Мне очень нравилось работать со Стэном, потому что он скромный человек, интроверт. У него есть жизнь и интересы за пределами корта, что очень важно. Он был третьей ракеткой мира в эпоху Федерера, Надаля, Джоковича и Маррея. Если бы не они, то он точно возглавлял бы рейтинг», — цитирует Нормана Industris del Tenis.