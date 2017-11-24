Пивоварова и Родина проиграли в четвертьфинале турнира в Гонолулу в паре

Российские теннисистки Анастасия Пивоварова и Евгения Родина не смогли пробиться в полуфинал турнира в Гонолулу в парном разряде. В четвертьфинале они в упорной борьбе проиграли голландке Лесли Керкхове и представительнице Беларуси Лидии Морозовой (3) со счётом 2:6, 6:3, [7:10]. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут.

За выход в финал соревнований в Гонолулу в парном разряде Керкхове и Морозова поспорят с представительницами Китайского Тайбэя Се Шувэй и Се Шуин. Турнир завершится 26 ноября.