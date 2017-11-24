Э. Имер: Надаль — особенный теннисист

Швед Элиас Имер признался, что в теннисе его больше других вдохновляет первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль. В рейтинге ATP 21-летний уроженец Скары располагается на 147-й позиции. В мае 2016 года он занимал рекордную для себя 118-ю строчку.

«В теннисе я черпаю вдохновение от игры Надаля. Он невероятно силён психологически, у него потрясающие бойцовские качества. Если бы игроки боролись на корте так, как он, то обязательно поднимались бы в рейтинге. Надаль — особенный теннисист», — приводит слова Имера Tennis World USA.