Ватутин взял всего два гейма в матче с Миллманом в 1/4 финала турнира в Хуахине

Российский теннисист Алексей Ватутин не сумел пробиться в полуфинал турнира серии «челленджер» в Хуахине, в двух партиях проиграв представителю Австралии Джону Миллману (8) со счётом 2:6, 0:6. Продолжительность поединка составила 52 минуты. Алексей совершил 1 двойную ошибку и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету Джона 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 брейков.

За выход в финал соревнований Миллман поспорит с победителем противостояния Тацума Ито (Япония, 4) — Квон Сон У (Южная Корея, 7).