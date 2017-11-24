Рублёв будет уволен в запас с военной службы в спортивной роте ЦСКА

Российский теннисист Андрей Рублёв будет уволен с военной службы в спортивной роте ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба. Церемония пройдёт 25 ноября в Музее спортивной славы ЦСКА с участием 30 спортсменов. Андрей вступил в ряды Вооруженных сил РФ в ноябре 2016 года.

20-летний Рублёв является победителем одного турнира ATP.

«За время службы рядовые спортивных рот ЦСКА добились не только отличных спортивных результатов на международной арене. Все они прошли все виды военной подготовки: от строевой подготовки до упражнений с боевой техникой и стрелковым оружием», — говорится в пресс-релизе.