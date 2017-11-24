Гоффен уверенно обыграл Пуи в первом матче финала Кубка Дэвиса в Лилле

Француз Люка Пуи в трёх сетах уступил лидеру сборной Бельгии Давиду Гоффену в первом матче финала Кубка Дэвиса — 5:7, 3:6, 1:6.



Поединок продолжался 1 час 59 минут. Гоффен выполнил 12 подач навылет, реализовал 5 брейк-пойнтов из 11, 21 раз пробил навылет и допустил 31 невынужденную ошибку. Двойных у бельгийца не было. На счету Пуи 6 эйсов, 2 двойные, 15 «виннеров» и 43 неточности. Люка не заработал ни одного брейк-пойнта.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого матча.



Во втором матче дня Жо-Вильфрид Цонга сыграет со Стивом Дарси.