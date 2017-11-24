Цонга сравнял счёт в финале Кубка Дэвиса, разгромив Дарси

Француз Жо-Вильфрид Цонга сравнял счёт в финале Кубка Дэвиса — 2017 между Францией и Бельгией, разгромив Стива Дарси со счётом 6:3, 6:2, 6:1.



Теннисисты провели на корте 1 час 46 минут. Цонга 12 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки, 20 раз пробил навылет, сделал 27 невынужденных и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Дарси 1 эйс, 2 двойные, 15 «виннеров» и 30 неточностей. Брейк-пойнтов у Стива не было. Отметим также, что у него в два с лишним раза больше вынужденных ошибок — 25 против 11.



В субботу состоится парный матч, а решится судьба Кубка Дэвиса в воскресенье, когда пройдут ещё две одиночные игры.