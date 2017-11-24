Шарапова, Халеп и Остапенко сыграют на турнире в Шэньчжэне в январе 2018 года

Стал известен предварительный состав одного из турниров первой недели сезона — 2018 в WTA-туре. В Шэньчжэнь приедут первая ракетка мира румынка Симона Халеп, чемпионка «Ролан Гаррос» латвийка Елена Остапенко и обладательница «карьерного „Большого шлема“ россиянка Мария Шарапова.



Также участие в соревнованиях примут китаянка Чжан Шуай, румынка Ирина Бегу, китаянка Ван Цян, чешка Катержина Синякова, гречанка Мария Саккари, венгерка Тимя Бабош. Из россиянок, помимо Шараповой, в основную сетку попали Екатерина Александрова и Евгения Родина.