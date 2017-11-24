Цонга: когда партнёр проигрывает, расстраиваешься и играть становится тяжелее

Француз Жо-Вильфрид Цонга прокомментировал победу над бельгийцем Стивом Дарси во втором матче финала Кубка Дэвиса — 2017.



«Было очень важно сравнять счёт. Всегда непросто, когда твой партнёр по сборной проигрывает первый матч. Ты расстраиваешься за него, за команду, и на корте тебе приходится тяжелее. Но сегодня я сделал свою работу и это самое главное. Сейчас счёт 1-1 и произойти может всё что угодно.



Нам ещё предстоит сделать многое. Пока мы заработали лишь одно очко. Необходимо продолжать концентрироваться на цели — победе в финале», — приводит слова Цонга официальный сайт Кубка Дэвиса.