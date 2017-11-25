Родина и Дьяченко проиграли свои матчи в 1/4 финала турнира в Гонолулу

Российские теннисистки Евгения Родина (3) и Виталия Дьяченко не смогли пробиться в полуфинал турнира в Гонолулу. В четвертьфинале Евгения в трёх партиях проиграла американке Джулии Боузрап со счётом 1:6, 6:3, 1:6. Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут.



Дьяченко свой матч с китаянкой Чжан Шуай (1) доиграть не смогла. При счёте 2:6, 1:4 россиянка отказалась от продолжения борьбы. Теннисистки провели на корте 66 минут.

Ранее Родина в паре с соотечественницей Анастасией Пивоваровой не смогла выйти в полуфинал турнира в парном разряде.