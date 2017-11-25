Маррей пошутил в «Твиттере» по поводу заявления Трампа

Британец Энди Маррей пошутил над президентом США Дональдом Трампом, который отказался от возможного присуждения ему звания «Человек года» по версии журнала TIME.

«Журнал TIME позвонил и сообщил, что я, возможно, снова получу звание „Человек года“, как и в прошлом году. Но мне нужно согласиться на интервью и фотосессию. Я сказал, что, возможно, это не лучшая идея, и отказался. В любом случае, спасибо!» — написал Трамп на своей странице в сети «Твиттер».

Маррей спародировал американского лидера, написав на своей странице в «Твиттере»: «BBC позвонил и сообщил, что я, возможно, снова получу звание „Спортсмен года“. Но мне нужно согласиться на интервью и фотосессию. Я сказал, что, возможно, это не лучшая идея, и отказался. В любом случае, спасибо!».