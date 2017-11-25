Федерер будет тренироваться с Оже-Альяссимом в Дубае

Вторая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер пригласил восходящую звезду канадского и мирового тенниса Феликса Оже-Альяссима для совместных тренировок в Дубае в декабре, сообщает официальный сайт Федерации тенниса Канады. 17-летний теннисист в минувшем сезоне выиграл два турнира серии «челленджер» и поднялся на 159-е место в рейтинге АТР.

Отметим, что Оже-Альяссим является чемпионом юниорского Открытого чемпионата США – 2016 и первым игроком, родившимся в XXI веке, который попал в рейтинг АТР.

Посмотреть запись можно в «твиттере» Tennis Canada.