Игрокам запретили заявляться в основу и квалификацию двух турниров за неделю

С 2018 года теннисисты не смогут выступать на протяжении одной недели в основной сетке одних соревнований и квалификации других. Такое решение обусловлено систематическим отказом игроков по ходу менее крупных турниров ради участия в квалификации более престижных соревнований, включая турниры «Большого шлема». Штраф за нарушение этого правила составит $ 10 тыс.

К примеру, американка Сачия Викери снялась после первого гейма в матче с бельгийкой Элисе Мертенс во втором круге турнира в Хобарте в 2017 году. Интересно, что Мертенс сама собиралась отказаться от продолжения борьбы, чтобы успеть сыграть в квалификации Открытого чемпионата Австралии, но Сачия её опередила.