Гаске и Эрбер принесли Франции второе очко в финале Кубка Дэвиса

Франция вышла вперёд в финале Кубка Дэвиса в Лилле против Бельгии. Второе очко команде принесли Ришар Гаске и Пьер-Юг Эрбер, победившие Рубена Бемельманса и Йориса де Лора в четырёх партиях — 6:1, 3:6, 7:6 (7:2), 6:4. Третий сет французы спасли со счёта 3:5.



Матч продолжался 3 часа 7 минут. Французы выполнили 13 эйсов, допустили 8 двойных ошибок, 37 раз пробили навылет, сделали 42 невынужденные ошибки и использовали 5 брейк-пойнтов из 11. На счету бельгийцев 6 подач навылет, 4 двойные, 32 «виннера», 43 невынужденные и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.



Отметим, что Гаске и Эрбер впервые играли вместе, в то время как Бемельманс и де Лор в этом сезоне выступали в 1/8 финала и в 1/4 финала Кубка Дэвиса.

В воскресенье Жо-Вильфрид Цонга должен сыграть с Давидом Гоффеном, а Люка Пуи — со Стивом Дарси.